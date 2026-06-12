Оскверниха мемориала на жертвите на комунизма
Паметните плочи надраскани със сърпове и чукове
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Паметните плочи надраскани със сърпове и чукове
Важно е да се знае цялата историческа истина за тоталитарните режими, обяви премиерът
По повод годишнина от взетото на 1 февруари 1945 г. решение на т. Нар. Народен съд да екзекутира тримата регенти на младия български цар, 67 депутати,...
София. На 1 февруари почитаме паметта на жертвите на комунизма. Представители на Обединения съюз на репресираните и сродни организации ще се съберат в...