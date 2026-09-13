Сънят, който роди чудовище и създаде империя за милиарди
Годината без лято променя завинаги литературата и историята
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Годината без лято променя завинаги литературата и историята
Лошо време с ураганни ветрове обхвана западната част на Швейцария
Берн. Българин на 20 години се е удавил в Женевското езеро. Той е плувал близо плажа на Ла Тур дю Пелц в западния швейцарски кантон Во когато изведнъж...
Ла Тур дьо Пейл. 20-годишен българин се удави в Женевското езеро вчера, съобщава швейцарският вестник „Вен минют". Младият мъж, който живеел в крайбр...