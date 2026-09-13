"Левски" с черни ленти срещу "Литекс"
Минута мълчание в памет на д-р Жан Филипов "Левски" ще излезе днес с черни ленти в един от най-важните, но и най-тъжни мачове за годината. "Сините" щ...
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Минута мълчание в памет на д-р Жан Филипов "Левски" ще излезе днес с черни ленти в един от най-важните, но и най-тъжни мачове за годината. "Сините" щ...
Преди няколко дни, ровейки се из необятния поток на световната преса (б.а. моля да ми бъде простена волността да пиша от първо лице, но този случай е...
Дългогодишният доктор на "Левски" д-р Жан Филипов почина днес на 76 годишна възраст, информират "сините" на официалната си страница. Рекордьорът по т...