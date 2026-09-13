Всичко за Жан Филипов

Следете всички новини, анализи и коментари за Жан Филипов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Отиде си д-р Жан Филипов

Отиде си д-р Жан Филипов

Дългогодишният доктор на "Левски" д-р Жан Филипов почина днес на 76 годишна възраст, информират "сините" на официалната си страница. Рекордьорът по т...

28 ноември | 14:09
0 коментара
19838