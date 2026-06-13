Придошла река спря влаковете за Петрич
Якорудски села са без ток, 3 дни ваканция за учениците Придошлите реки на река Струмешница подкопаха бетонна колона на ж.п моста край петричкото село...
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Якорудски села са без ток, 3 дни ваканция за учениците Придошлите реки на река Струмешница подкопаха бетонна колона на ж.п моста край петричкото село...