Трети сме в света по производство на храна за космонавти (ВИДЕО)
България е трета в света след Русия и САЩ по производство на храна, предназначена за консумация от космонавти. Това доказват родни учени, които са раз...
Следете всички новини, анализи и коментари за "земляни На Марс". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
България е трета в света след Русия и САЩ по производство на храна, предназначена за консумация от космонавти. Това доказват родни учени, които са раз...