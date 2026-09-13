Ремонтират улица в Банско с асфалт и зеленина
Банско. Дългогодишният проблем на жителите на улица „Гоце Делчев" в курорта Банско е на път да се реши. Само след няколко месец те вече няма да вървят...
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Банско. Дългогодишният проблем на жителите на улица „Гоце Делчев" в курорта Банско е на път да се реши. Само след няколко месец те вече няма да вървят...
В 439 дебели папки са вписани всяко дърво, квартална градинка, междублоково озеленяване във Варна. Зеленият публичен регистър на града е готов и ще бъ...
София. Няма да се издават разрешителни за ползване на сградите, ако строителите не са изпълнили план за озеленяване около строежа. Това предвиждат про...