ОББ и ДЗИ със зелени инициативи
40 зелени инициативи в 15 български града организират служителите на ОББ, ДЗИ и KBC Груп в България
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40 зелени инициативи в 15 български града организират служителите на ОББ, ДЗИ и KBC Груп в България
София. Цигари и алкохол да се продават само срещу лична карта, поискаха от сдружение "Зелени инициативи". Според законите тези продукти в момента не м...
Пазарджик. Близо 300 соларни лампи получиха роми, които събраха и предадоха за рециклиране над 3000 пластмасови бутилки. Акцията е по пилотен проект н...