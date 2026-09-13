Всичко за Зелени Инициативи

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Цигари само срещу паспорт

Цигари само срещу паспорт

София. Цигари и алкохол да се продават само срещу лична карта, поискаха от сдружение "Зелени инициативи". Според законите тези продукти в момента не м...

01 декември | 20:00
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