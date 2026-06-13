Дават 237 млн. евро на "зелени" ферми
В реално време ще се следи дали са изпълнени новите еко изисквания По-ясни правила за подпомагане на фермерите по линия на директните плащания влизат...
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В реално време ще се следи дали са изпълнени новите еко изисквания По-ясни правила за подпомагане на фермерите по линия на директните плащания влизат...