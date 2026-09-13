Овладяха пожара в Зеленчуковата борса в Първенец
Пожарът в Зеленчуковата борса в село Първенец е бил овладян в заварените граници и няма опасност за околни сгради, съобщиха от пожарната в Пловдив. Н...
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Пожарът в Зеленчуковата борса в село Първенец е бил овладян в заварените граници и няма опасност за околни сгради, съобщиха от пожарната в Пловдив. Н...
Пламнаха складове на бизнесмена, огнеборци дежурят заради нови пожари
Пловдив. Огромен пожар бушува в зеленчуковата борда край село Първенец, съобщи "Марица". Горят складове за замразени зеленчуци и плодове в нова база...