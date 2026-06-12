Подготвят дистанционно здравно обслужване в Белоградчик
Белоградчик. В средата на тази година в Белоградчик стартира дистанционно здравно обслужване на населението от селата на общината, съобщи кметът Борис...
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Белоградчик. В средата на тази година в Белоградчик стартира дистанционно здравно обслужване на населението от селата на общината, съобщи кметът Борис...