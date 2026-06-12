Тонев: Здравно неосигурените няма да останат без медицинска помощ
София. Няма опасност здравно неосигурените да останат без лекарска помощ след предвидените промени в здравната система, заяви по радио „Фокус" председ...
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София. Няма опасност здравно неосигурените да останат без лекарска помощ след предвидените промени в здравната система, заяви по радио „Фокус" председ...