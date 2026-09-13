Пеевски: На отговорността и дълга на лекарите държавата да отговори с достойни възнаграждения!
Няма нищо по-важно от това на хората да бъде гарантирана здравната грижа в модерни и достъпни здравни заведения
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Няма нищо по-важно от това на хората да бъде гарантирана здравната грижа в модерни и достъпни здравни заведения
Вълна от протести заля столицата
Премиерът Бойко Борисов поздрави здравните работници по случай професионалния им празник
Осигуряват 9 милиона лв. за здравни работници, чието възнаграждение не е достигнало 900 лв.
КНСБ организира национален протест на здравните специалисти с апел за достойно заплащане
Фелдшери, физиотерапевти, медицински сестри на протест за достойни заплати
Варна. От 1 януари 2015 г. заплатите в сферата на общинското здравеопазване да бъдат увеличени от 5 до 7%, а в социалните дейности - с 5 на сто. Тов...
София. "Днес е денят на здравния работник. Честит празник на хората с бели престилки. Тяхната роля в обществото е изключително важна, и ние социалисти...
Атина. Работещи в гръцките здравни заведения стачкуваха в знак на протест срещу реформите в здравния сектор, предаде АФП. Промените са част от програм...