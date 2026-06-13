Нов закон! СМС от доктора и край на здравната книжка
Ще има и специално здравно приложение в телефона
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Ще има и специално здравно приложение в телефона
Процедурата при изгубена здравноосигурителна книжка изисква да подадете молба-декларация по образец до директора на РЗОК, на чиято територия осъществя...
Разследване по случая започнало след получен сигнал, в който се съобщавало, че две жени изготвяли неистински здравни книжки, привидно заверени от Стол...