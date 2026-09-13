Андреева: Отпускат се 430 хил. лв за ремонта на болницата в Девин
Девин. Държавата ще отпусне 430 000 лева за завършването на ремонта на болницата в Девин. Това обяви здравният министър Таня Андреева при посещението...
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Девин. Държавата ще отпусне 430 000 лева за завършването на ремонта на болницата в Девин. Това обяви здравният министър Таня Андреева при посещението...
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