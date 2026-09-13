Пробен старт на завода за боклук в София
Пробен старт на завода за боклук подготвя Столична община. Предстои провеждането на 72-часови проби на инсталациите и подготовка за издаване на разреш...
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Пробен старт на завода за боклук подготвя Столична община. Предстои провеждането на 72-часови проби на инсталациите и подготовка за издаване на разреш...
40 000 домакинства ще намалят сметките си
София. Късно вчера следобед Столична община е получила отговор от Европейската комисия по жалбата на участници в конкурса за избор на изпълнител за ст...
София. "Изграждането на софийския завод за отпадъци е на финалната права", сподели кметът на столицата Йорданка Фандъкова след като инспектира работат...
София. Гръцкото обединение "Актор-Хелектор" АД ще строи завода за боклук в София. Върховният административен съд потвърди решението на Столична община...
София. "Не би трябвало да се говори за внушения за загуба на средства в този момент и да се изпращат такива знаци към Европейската комисия и към Брюкс...
София. Комисията за защита на конкуренцията отмени избора на Столичната община за изпълнител на проекта за завод за боклук в София. Причината е неаргу...
София. Обединение "Актор АД-Хелектор АД" е избрано за строител на завода за боклук в София. Общината е класирала на първо място офертата на гръцкото о...
София. Няколко десетки души протестират пред столичната община срещу управлението на кмета Йорданка Фандъкова. Те настояват за индивидуални договори...