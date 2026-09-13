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Отварят "Завентем" в Брюксел

Отварят "Завентем" в Брюксел

Летище „Завентем" в Брюксел ще бъде отворено днес, след като преустанови работата си заради бомбените атаки. Работата на летището ще бъде възобновена...

03 април | 9:00
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