Без полети на "България ер" от София до Брюксел днес
Авиокомпания „България Ер" отменя планираните за днес полети между летище София и „Завентем". Това съобщиха от пресцентъра на летище София, цитирани "...
Следете всички новини, анализи и коментари за "завентем". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Авиокомпания „България Ер" отменя планираните за днес полети между летище София и „Завентем". Това съобщиха от пресцентъра на летище София, цитирани "...
Летище „Завентем" в Брюксел ще бъде отворено днес, след като преустанови работата си заради бомбените атаки. Работата на летището ще бъде възобновена...
Брюкселското летище "Завентем" ще отвори отново прати най-рано в неделя, 3 април. Това стана ясно след срещата на белгийското правителство с представи...
Извършителите на атентатите на летището в Брюксел са белгийските граждани Халед и Ибрахим ел Баркауи, съобщава белгийската телевизия RTBF, цитирайки п...