Къде може и не може да се движим в София
Поради блокирани кръстовища сменят маршрути на градския транспорт
Следете всички новини, анализи и коментари за Затворено. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Поради блокирани кръстовища сменят маршрути на градския транспорт
Ръководството на летище „Завентем" в белгийската столица обяви в събота, че няма да поднови изпълнението на пътнически полети преди вторник, 29 март,...
Летище „Завентем" в Брюксел ще остане затворено и на 24 март. Това предаде ТАСС, позовавайки се на управата. „През целия ден летището ще бъде закрито...
Варна. Летището в морската столица беше затворено за снегопочистване поради усложнената метеорологична обстановка. В следобедните часове работата му б...
Москва. Едно от момичетата от руската пънк група „Пуси райът", Мария Альохина, е освободена от затвора, след като бе помилвана, съобщи нейният адвокат...
Варна. Пристанище Варна е затворено, съобщиха от Координационния център на порта. Причината е гъстата мъгла и намалената видимост в района на порта....
Варна. Пристанище Варна е затворено заради силен вятър. Това съобщават от Ръководството на корабния трафик. Всички плавателни канали са затворени за...
Варна. Затвориха пристанище Варна за всички кораби. Това съобщава сайта на „Ръководство на корабния трафик – Варна". Ограничението е въведено в района...
Дюселдорф. Летището на западногерманския град Дюселдорф бе евакуирано заради подозрителен куфар, предаде ИТАР-ТАСС, като се позова на полицията. Съмн...
Лондон. Затвориха летище „Хийтроу" заради пожар. И двете писти не работят заради пламъци, които са пламнали на борда на самолет "Боинг Дриймлайнер". Т...
Варна. Пристанище Варна е затворено за ненатоварени кораби заради силен вятър с пориви над 13 метра в секунда. Голям камион е скъсал жиците на тролей...