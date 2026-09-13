Снежен ад затрупа една от най-важните страни в света
Екстремни явления от няколко дни
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Екстремни явления от няколко дни
В планините сипе на парцали
Гледките са изключително красиви
Кюстендил. Двама работници са били затрупани при свличане на земна маса край Дупница. Това съобщиха от Областна дирекция на МВР – Кюстендил пред „Фоку...
Пловдив. Стена се срути и затрупа работник. Това съобщиха от пресцентъра на МВР-Пловдив и уточниха, че инцидентът е станал тази сутрин. Около 09.50...
Подаръкът, който тежи 102 кг., бе занесен на булката от 18 човека с лъскав ескорт