Застреляха мъж с бронежилетка в Холивуд
Мъжът блъснал полицейска кола, държал дясната си ръка зад гърба
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Мъжът блъснал полицейска кола, държал дясната си ръка зад гърба
Властите смятат, че е терористичен акт
През първите седем месеца на годината в Мексико са станали над 20 000 убийства
Застреляха ягуаря Джума, който участва в церемонията по запалване на олимпийския огън в Бразилия. Талисманът на игрите в Рио се е измъкнал от пазачит...
Коневъд от Монтана сварил разстреляни кобила и две кончета, съобщиха от областната дирекция на МВР. 45-годишният им собственик – М.А., ги оставил на п...
Мъж откри стрелба на автогара в израелския град Беершеба и уби един човек и рани други 10 души, след което бе застрелян от полицията, предаде ДПА. Сил...
Полицията в Копенхаген е убила мъж край гара „Ньорепорт" рано тази сутрин. Той е открил огън по униформените в близост до синагигата в града. Тепърва...
Пловдив. 65-годишен мъж е бил застрелян в района на Спортното училище в Пловдив. Полицията е отцепила района, съобщи TrafficNews.bg. С. Т. се приби...
Денвър. 16-годишно момиче бе застреляно от американски полицаи в Денвър. Това съобщи „Фокс Нюз" и уточни, че трагичният инцидент е станал вчера. Двам...