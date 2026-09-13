Почти 2000 застъпници в община Благоевград
Близо 2000 са застъпниците на политически партии, коалиции, местни коалиции, които следят как протича изборният ден в община Благоевград. Това сочат д...
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Близо 2000 са застъпниците на политически партии, коалиции, местни коалиции, които следят как протича изборният ден в община Благоевград. Това сочат д...
Най-много имат „България без цензура" и „Република БГ" Благоевград. Имена на застъпници за парламентарните избори на 5 октомври се дублират – фигурир...
Благоевград. 2000 лева постъпиха по дарителската сметка на 21-годишния Борислав Неделчев от село Крупник, който събира средства за бъбречна трансплант...
Така ще се намали купуването на гласове