Ще върне ли държавата хората в малките градове? Експерти посочиха условието
Финансовата помощ може да даде старт, но трайното преселване зависи от работа, услуги и нормална среда за семействата
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Финансовата помощ може да даде старт, но трайното преселване зависи от работа, услуги и нормална среда за семействата
Каква е уловката
Поне 1000 чуждестранни милионери са се установили за постоянно в Гърция през 2022 г.
Обявата е на Северозападен Арканзас
Приказно красиво място в Швейцария
Това съобщи зам.кметът Тодор Чобанов
Семейства бежанци ще бъдат заселвани при тяхно желание в населени места в обезлюдяващи райони. Това предвижда проект за трайна интеграция на бежанци у...
Москва очаква до 2020 г. в региона да се разкрият 50 000 работни места Руските власти ще предложат на украинските бежанци да се заселят в Сибир и Дал...
Група от 22-ма германци се е заселила в изчезващото българско село Одринци в Родопите, близо до границата с Гърция. В него те живеят от май без електр...
Една любопитна идея обиколи социалните мрежи и стана изключително вирална за кратко време. Младият програмист Иван Куков е авторът на проекта обезлюде...
Все повече руски пенсионери купуват имоти в България и идват тук не само за лятото, а целогодишно. Това подчерта руският посланик Юрий Исаков на среща...