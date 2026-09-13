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Заселват Сибир с украинци

Заселват Сибир с украинци

Москва очаква до 2020 г. в региона да се разкрият 50 000 работни места Руските власти ще предложат на украинските бежанци да се заселят в Сибир и Дал...

16 февруари | 18:07
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