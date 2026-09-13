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Езерото Сребърна замръзна

Езерото Сребърна замръзна

Лед скова езерото на пеликаните край Силистра. Водното огледало в природния резерват „Сребърна" е покрит с 10 сантиметрова ледена обвивка. Само в ц...

07 януари | 14:40
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