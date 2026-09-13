Карбовски замръзна пред микрофона! Какво му казаха
Негов събеседник с плашещо разкритие
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Негов събеседник с плашещо разкритие
Неочаквани думи от Етиен Леви
Лед скова езерото на пеликаните край Силистра. Водното огледало в природния резерват „Сребърна" е покрит с 10 сантиметрова ледена обвивка. Само в ц...
Ледена кора се е образувала на повърхността на река Осъм край Ловеч, а причината са ниските температури. Това информира за „Фокус" дежурният в Хидроме...