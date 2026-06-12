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Няма замърсяване в река Дунав

Няма замърсяване в река Дунав

Екокатастрофата в река Дунав се размина. Няма констатирани замърсявания, съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) по...

15 февруари | 9:30
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