Няма замърсяване в река Дунав
Екокатастрофата в река Дунав се размина. Няма констатирани замърсявания, съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) по...
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Екокатастрофата в река Дунав се размина. Няма констатирани замърсявания, съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) по...