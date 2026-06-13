За пръв път жена роди със замразена яйцеклетка
Жена от Белгия стана първата майка, която роди чрез своя яйцеклетка, замразена в детските й години, съобщи Би Би Си. Името на жената не се съобщава....
Следете всички новини, анализи и коментари за Замразена Яйцеклетка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Жена от Белгия стана първата майка, която роди чрез своя яйцеклетка, замразена в детските й години, съобщи Би Би Си. Името на жената не се съобщава....