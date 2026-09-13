Селвие Ахмед е новият зам. областен управител на Кърджали
Кърджали. Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов от 8 декември Селвие Мустафа Ахмед е назначена за заместник областен управител на Кърджал...
Следете всички новини, анализи и коментари за Заместник-Областен Управител. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кърджали. Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов от 8 декември Селвие Мустафа Ахмед е назначена за заместник областен управител на Кърджал...
Монтана. "Ще имам двама заместници – сегашният областен управител Нина Петкова и представителят на АБВ Петър Петров", съобщи днес при встъпването си в...
Хасково. Област Хасково се сдоби с втори заместник областен преди да има губернатор-титуляр. Със заповед на премиера Пламен Орешарски за зам. на рег...