Фермери: 5% от храната в детските градини да е био
10 пъти е ръстът на биологично отглежданите животни и земеделски култури от 2009 г. до сега Това каза зам.-министърът на земеделието Васил Грудев на...
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10 пъти е ръстът на биологично отглежданите животни и земеделски култури от 2009 г. до сега Това каза зам.-министърът на земеделието Васил Грудев на...
България прави последен опит да спаси 1 милиард лева за замеделието. Кабинетът ще поиска отсрочка от замеделския еврокомисар Фил Хоган. Държавен фонд...
Брюксел. Пет законодателни акта за реформиране на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС бяха одобрени след споразумение между Съвета и Европейск...
Кърджали. От десетилетия тютюнопроизводството е основен поминък в Източните Родопи, но от 7-8 години се наблюдава драстично намаление както на пл...