Освободиха голяма група заложнички на "Боко Харам"
Нигерийската армия е спасила голяма група от над 200 жени, която е била в плен на ислямистите от „Боко Харам". Все още обаче не е потвърдено дали това...
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Нигерийската армия е спасила голяма група от над 200 жени, която е била в плен на ислямистите от „Боко Харам". Все още обаче не е потвърдено дали това...