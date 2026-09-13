Сарафов погна нощните заведения и залите, прати сигнал на МВР
Обектите се проверяват за спазване на изискванията за пожарна безопасност
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Обектите се проверяват за спазване на изискванията за пожарна безопасност
Ето как са изглеждали те
Част от спортистите се връщат в тренировъчните зали
Страната възобновява мероприятията на закрито
„Идеята за лигата дойде през миналата година, когато видяхме опита с мъжката лига. В един разговор с проф. Герджиков, Данчо Лазаров, Сашо Йовков и дру...
"Армейски" отбори ползват базите, но отказват да плащат Когато човек дерибейства в чужд имот, но отказва да плаща за него, обикновено го изхвърлят. Р...
София. Игралните зали и казината ще може да бъдат по-близо до училищата. Главният вход на игралните зали трябва да бъде на поне 300 метра от главния в...