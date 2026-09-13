Внимание! Ето заледените пътища у нас
Какво е положението и на магистралите
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Какво е положението и на магистралите
Пътната обстановка в страната е нормална за сезона. Пътните настилки в цялата страна са предимно мокри, заснежени и заледени, обработват се и се опес...
София. Мокрите и хлъзгави пътища предизвикаха три катастрофи рано тази сутрин на бул. "Брюксел" в столицата, предаде БГНЕС. Единият от сблъсъците,...