Министър Кралев откри обновена лекоатлетическа зала
Ремонтните дейности са за близо половини млн. лв от бюджета на община Стара Загора.
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Ремонтните дейности са за близо половини млн. лв от бюджета на община Стара Загора.
Ремонтните дейности са за близо половин милион от бюджета на община Стара Загора.
Москва. Руската централна банка направи съобщение днес, че е затворила "Мастър-Банк" по подозрения, че банката пере пари, предаде АФП. Любопитен факт...