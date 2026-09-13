Голям църковен празник, почитаме закрилник на семейството
Имен ден празнуват Минчо, Минка, Мина, Виктор и Виктория
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Имен ден празнуват Минчо, Минка, Мина, Виктор и Виктория
Хвърлен е в тъмница, бил жестоко измъчван
Свети Лаврентий е бил пазител на църковните съкровища
На 25 януари (по нов стил) се чества денят на св. Григорий Богослов
Свети Пимен Зографски зографисал 300 църкви
София. На днешната дата православната църква чества Свети Спиридон. Светецът е един от чудотворците от IV век и е познат като епископ Тримитунтски от...