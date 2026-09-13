Промени в Закона за чужденците заради Брекзит
Промените са внесени от Министерския съвет
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Промените са внесени от Министерския съвет
Парламентът ще разгледа окончателни промени в Закона за чужденците, свързани с Брекзит
София. Народното събрание гласува върнатия от президента Росен Плевнелиев Закон за чужденците в Република България, предаде Фокус. Парламентът се съо...
София. Парламентът не успя да отхвърли ветото на президента върху Закона за чужденците в Република България, след повторно гласуване на закона, сле...
София. Депутатите ще обсъдят Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, приет от Народното събрание на 24 октомври...
София. Президентът Росен Плевнелиев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденцит...
С промените се цели насърчаване на инвестициите