Закичиха за здраве животните в старозагогрския зоопарк
По традиция в първия ден на март,с големи червено-бели мартеници за здраве бяха закичени две от козлетата в старозагорския зоопарк. Червено-белия сим...
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По традиция в първия ден на март,с големи червено-бели мартеници за здраве бяха закичени две от козлетата в старозагорския зоопарк. Червено-белия сим...