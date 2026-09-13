Пускат в продажба сребърна монета със Захари Стоянов“
До края на работния ден новата монета ще бъде предоставена от БНБ на частни банки
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До края на работния ден новата монета ще бъде предоставена от БНБ на частни банки
Летописецът на българските въстания загива мистериозно в Захари Стоянов загива мистериозно в Париж на 2 септември 1889 г.
Голям интерес към обучение във висши учебни заведения на Русия в Сливен. Повече от 40 ученици от 11 и 12 клас от природо-математическа гимназия "Добри...
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Потомка на българския революционер и писател Захари Стоянов - Тоня Борисова, се включи в честването на Деня на народните будители във Варна, по покана...
Маргарита Младенова върна Христо Мутафчиев на първата ни сцена с "Духът на поета"