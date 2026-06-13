Миков: Референдумът е подхвърлено захарче за хората
Оставката на Първанов от АБВ е фарс, смята социалист номер 1 Предложеният от президента Росен Плевнелиев референдум за изборните правила измества общ...
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Оставката на Първанов от АБВ е фарс, смята социалист номер 1 Предложеният от президента Росен Плевнелиев референдум за изборните правила измества общ...