Туристи се загубиха в Рила
Двамата мъже вече са в хижа "Иван Вазов"
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Двамата мъже вече са в хижа "Иван Вазов"
Младеж и девойка бяха принудени да потърсят помощ от планинските спасители заради гъстата мъгла и снеговалежа в Пирин планина. Двойката закъсала в рай...
София. 50 души ще се включат в днешното издирване на тримата изгубили се в района на връх Ботев, заявиха от Планинската спасителна служба (ПСС) при Б...