Победа за "Славия" в Европа след 20 години
Славия се завърна с победа в Европа след 20-годишно чакане. Белите спечелиха много сладка и донякъде неочаквана, но силно желана победа над полския...
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Славия се завърна с победа в Европа след 20-годишно чакане. Белите спечелиха много сладка и донякъде неочаквана, но силно желана победа над полския...
Младен Михалев-Маджо изненадващо се появи на трибуните на стадион "Васил Левски", за да изгледа първото участие на "Славия" в евротурнирите за последн...
Уредиха Венци с возило, френски рапър дойде на проби "Славия" допусна загуба с 1:2 от седмия в полското първенство "Заглебие" (Любин). Контролата се...
Сериозен скандал разтърси полския "Заглебие" (Любин), където рита бившият защитник на ЦСКА Павел Виданов. Ултраси налетяха на бой на трима от чужденци...