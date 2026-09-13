Въртят на шиш Демерджиев заради загиналия граничен полицай
Парламентът днес ще изслуша служебния вицепремиер и министър на вътрешните работи
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Парламентът днес ще изслуша служебния вицепремиер и министър на вътрешните работи
Първият е срещу полицейски патрул до френското посолство, вторият - на паркинга на службата за борба с тероризма
Хасково. „По случая „Лясковец" се проверява абсолютно всичко". Това заяви в Хасково главният прокурор Сотир Цацаров. Според него е безпредметно да се...
Въпросът е колко събратя по съдба на Петко са заредили пушките