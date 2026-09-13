Вдовицата на загиналия пилот не си замълча: Орлов е натопен
Не той е бил посочен в заповедта на командира на ВВС за ръководител на стрелбите във фаталната нощ, казва Димитрина Попова
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Не той е бил посочен в заповедта на командира на ВВС за ръководител на стрелбите във фаталната нощ, казва Димитрина Попова
Започна подписка по инициатива на приятел на подполковник Терзиев
Загиналият пилот е управлявал мотоделтапланер
Разкриха самоличността на загиналия пилот на сваления Су-24. Това твърдят от Международното доброволческо общество InformNapalm, от което уточняват, ч...