Пускат Южната дъга до Герман
Това става от утре - 1 ноември
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Това става от утре - 1 ноември
Облекчават трафика след трите почивни дни
Участъкът ще бъде затворен до 10-ти септември
Уреждат се последните отношения и дела със собственици на земя в района
София. Водата в района на Южната дъга на околовръстния път на София ще бъде спряна поради авария, съобщиха от пресцентъра на "Софийска вода". От компа...