Мark Knight открива Solar Summer 2016
Южният плаж в Слънчев бряг открива маратона на 30 юли Броени дни остават до най-големият български фестивал за електронна музика Solar Summer 2016....
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Южният плаж в Слънчев бряг открива маратона на 30 юли Броени дни остават до най-големият български фестивал за електронна музика Solar Summer 2016....
Хотелиерите в Слънчев бряг ще открият официално туристическия сезон на 23 юни. Стартът ще бъде даден с атрактивно парти в култовата дискотека "Бедрум...
Бургас. Медийният гигант Би Би Си снима документален филм за южния плаж в курорта Слънчев бряг. Кадрите ще рекламират курорта като примамлива дестинац...