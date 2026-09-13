Човекът с каскета – от кмет до фермер
Последните три години от живота си Лужков прекара в дачата си в Калининград
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Последните три години от живота си Лужков прекара в дачата си в Калининград
Той бе кмет на Москва до 2010 година
Чепеларе. 48-годишна софиянка беше осъдена на една година затвор в Чепеларе за измама с несъществуващи руски туристи. Стефка Собева завлякла с 1000 ле...