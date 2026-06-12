Гасяхме немските бомби в бурета с вода
Юрий Иванович Добичин е поет и полковник ветеран от Москва. "Снаха ми е българка, така се озовах тук. Влюбен съм в България. В тази малка страна са съ...
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Юрий Иванович Добичин е поет и полковник ветеран от Москва. "Снаха ми е българка, така се озовах тук. Влюбен съм в България. В тази малка страна са съ...