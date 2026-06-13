Скандал с джакузи в училище
Набедиха директора, че ползва ваната. Тя не е в кабинета ми, отговори школският шеф Бургаското спортно училище "Юрий Гагарин" се обзаведе с модерно д...
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Набедиха директора, че ползва ваната. Тя не е в кабинета ми, отговори школският шеф Бургаското спортно училище "Юрий Гагарин" се обзаведе с модерно д...