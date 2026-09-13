Хайнкес изхвърля боклука вкъщи
Хелмут Ул, "Билд" Слагам покривката на масата за закуска, обелвам плодовете за жена ми и винаги изхвърлям боклука. Така, почти нищо не се е променило...
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Хелмут Ул, "Билд" Слагам покривката на масата за закуска, обелвам плодовете за жена ми и винаги изхвърлям боклука. Така, почти нищо не се е променило...
Мадрид. Юх Хайнкес може да се завърне на бял кон в "Реал" М, гръмна "Марка". Треньорът на "Байерн" е дал съгласието пред шефовете на "белия балет" да...
Барселона. Наставникът на "Байерн" Мюнхен Юп Хайнкес похвали своите футболисти след класирането за финала на Шампионската лига и победата с 3:0 над "Б...
Мюнхен, Наставникът на "Байерн" Мюнхен Юп Хайнкес похвали своя отбор след победата с 4:0 над "Барселона" в първия полуфинален двубой между двата тима...
Мюнхен. Треньорът на "Байерн" Юп Хайнкес заяви, че основната цел ще е тимът да не допуска гол днес срещу "Барса". "Ще направим всичко възможно да не п...
Мюнхен. Треньорът на "Байерн" Юп Хайнкес заяви, че още нищо не е решено в четвъртфиналния сблъсък от Шампионската лига срещу "Ювентус". Баварците спеч...