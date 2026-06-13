Изобретател лутеран ще ръководи Финландия
Милионер предприемач, специализиран в телекомуникациите, ще е новият премиер на Финландия. Партията на центъра на Юха Сипила доскоро бе в опозиция, но...
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Милионер предприемач, специализиран в телекомуникациите, ще е новият премиер на Финландия. Партията на центъра на Юха Сипила доскоро бе в опозиция, но...