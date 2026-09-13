Радиоактивен плаж у нас? Ето го
Морето е по-чисто все повече на север и по-малко на юг
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Морето е по-чисто все повече на север и по-малко на юг
За трети път ще останат за два дни сухи чешмите в пет благоевградски квартала и едно село. Голяма авария на довеждащ водопровод отвори много работа на...
Във връзка с отстраняване на авария на довеждащ водопровод във вторник /5 април/ за втори път ще бъде спряно подаването на вода в 5 квартала на Благое...
Стълбове падат, повече от милион нашенци без ток Вадят закъсали коли, реки се надигнаха, дъждове събудиха свлачища Западът се събуди в преспи, а изт...
Правителството одобри присъединяването на България към Разширеното частично споразумение Европейски център за глобална взаимозависимост и солидарност...
Министерството на регионалното развитие е отменило разрешенията за строеж на главния архитект на община Царево за Къмпинг Юг, съобщи във Варна министъ...