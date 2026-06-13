Видео от язовир "Рогозен" стресна Врачанско
// Критична обстановка в хайрединското село Рогозен. Негови жители алармират, че водата от язовир "Рогозен" се излива с близо 500 кубически метра...
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// Критична обстановка в хайрединското село Рогозен. Негови жители алармират, че водата от язовир "Рогозен" се излива с близо 500 кубически метра...