Автокрадецът Яро получи 10 месеца затвор в Словения
Словения е осъдила автокрадеца Ярослав Димитров на 10 месеца затвор. Присъдата е издадена от съда в град Брежице, потвърдена от Висшия съд в столицата...
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Словения е осъдила автокрадеца Ярослав Димитров на 10 месеца затвор. Присъдата е издадена от съда в град Брежице, потвърдена от Висшия съд в столицата...
Оставиха крадеца в ареста за постоянно, чакат го 3 години затвор Аларма на мотоциклет издала местонахождението на 3-те мотора, откраднати от автокрад...
Автокрадецът Ярослав Димитров бе оставен от Софийския районен съд за постоянно в ареста. Прокуратурата поиска 3 години затвор с мотива, че срещу него...
С влязла в сила на 11 май присъда на Софийския градски съд осъденият Ярослав Димитров е бил признат за виновен за извършено от него на 02 март 2012 г....
Съдия пусна апаша за задигнатите две лимузини, не го разпознал на записа Пак му сложиха белезници заради старо изпълнение с мотори Най-известният ап...