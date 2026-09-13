Японският император ще абдикира
Той ще отстъпи престола на сина си
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Той ще отстъпи престола на сина си
мператор Акихито сподели с японците по телевизията, че все по-трудно изпълнява задълженията си
Нешка Робева няма грешка нито на Запад, нито на Изток. На 17 февруари световната треньорка и републиканска бунтарка ще получи "Орден на изгряващото сл...
Японският император Акихито обяви, че ще наруши вековна традиция, избирайки да бъде кремиран след смъртта си като повечето обикновени граждани на стра...